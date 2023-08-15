"فليقل لنا وللملء".. القوات تردّ على مولوي!

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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:

بما يتعلّق بتصريح وزير الداخلية بسام مولوي، أمس، عن جريمة عين إبل: فليقل لنا معالي الوزير الذي نحبّ ونحترم، فليقل لنا وللملء علامَ استند باعتباره أنّ الجريمة لا خلفيّات سياسيّة أو حزبيّة لها؟ ومن جهة أخرى كيف يفسِّر معاليه حصول جريمة منظّمة شارك فيها العديد من الأشخاص، بين الـخمسة والعشرة، بحسب ما ظهر فقط في بعض الفيديوهات، واستخدمت فيها عدّة آليات، في منطقة يسيطر عليها "حزب الله" كلّيًّا من الناحيتين الأمنيّة والعسكريّة؟

نحن بانتظار توضيحات معالي وزير الداخلية.