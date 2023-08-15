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بعد فراره من نظارة مخفر الباروك.. المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته برفقة شقيقه وقريبه

15
AUGUST
2023
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

“بتاريخ 05-08-2023، أقدم موقوف لدى مخفر الباروك بجرم تجارة وترويج مخدرات المدعو: و. ح. (مواليد عام 1997، سوري) على كسر فتحة حديديّة تُستخدم لإدخال الطعام للموقوفين، والخروج منها، وفرّ بعدها إلى جهة مجهولة.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية للعمل على تحديد المكان الذي فرّ إليه الموقوف، والعمل على توقيفه، وأُعطيت الاوامر لتكثيف الجهود الاستعلامية في المناطق التي يحتمل اختباؤه فيها.

بتاريخ 10-8-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من تحديد مكان اختباء الموقوف الفارّ داخل منزل أحد أقربائه في محلة رأس الدكوانة، حيث نفّذت الدورية عملية مداهمة للمنزل وأوقفت في داخله المدعو (و. ح.)، بالإضافة الى شقيقه وقريبه، وهما السوريّان:

م. ح. (مواليد عام 1990)
ح. ح. (مواليد عام 2002)

بالتحقيق معهم، اعترف (و. ح.) بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على الفرار من نظارة مخفر الباروك والاختباء لدى قريبه في محلة رأس الدكوانة. واعترف شقيقه وقريبه أنهما كانا بصدد محاولة تهريبه إلى سوريا، ولكن عملية توقيفهم حالت دون ذلك.

أُجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

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