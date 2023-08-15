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الراعي: نلتمس شفاعة أمّنا مريم كي تساعدنا على تخطّي هذه الظروف الصعبة التي نعيشها

15
AUGUST
2023
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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قدّاس عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان، وعاونه المطران بولس صيّاح الكاهن الجديد شربل يونس، بمشاركة المونسنيور طوني الشويفاتي والقيم البطريركي الخوري طوني الآغا وأمين السر الأب هادي ضو والكهنة جورج يرق وآدغار طنسي وبحضور عدد من المؤمنين.

وخدمت القدّاس جوقة زهرة الكرملي – بشرّي بقيادة ميشال الدريبي. وبعد تلاوة الإنجيل المقدّس، ألقى البطريرك عظة بعنوان: “تعظّم نفسي الرب لأن القدير صنع بي العظائم”.

وفي السياق، قال الراعي: “نجدّد إيماننا وهذه نوايانا نضعها اليوم على المذبح في عيد انتقال أمّنا مريم العذراء ونلتمس شفاعتها كي تساعدنا على تخطّي هذه الظروف الصعبة التي نعيشها”.

وقد عمّت احتفالات عيد السيدة مختلف المناطق اللبنانية وأقيمت القداديس ورُفعت الصلوات لينال لبنان وشعبه بشفاعة العذراء مريم الأمان والسلام والاستقرار والازدهار.

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