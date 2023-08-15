"كاليبر" تدعم عمل القاضية اسكندر: هذا هو القضاء الذي يستعيد حقوقنا

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اشادت مجموعة "كاليبر لدعم القضاء الحر" بعمل القاضية هيلانة اسكندر، وأكدت على صفحتها على "فايسبوك": "تتابع الرئيسة اسكندر ملف رياض سلامة حتى النهاية. فبعد مخاصمة الدولة بشأن افعال شربل أبو سمرا على خلفية الجلسة الأخيرة مع رياض سلامة، وإجراء التبليغات اللازمة بشأن جلسة ٢٩ آب ،ولصقا" إذا اقتضى الأمر، ها هي تكمل المسار القانوني عبر طلب تبلغ تقرير التدقيق الجنائي من وزير المالية لتبني إدعاءات الدولة وفق الوارد ضمنه".

وأضافت "كاليبر": "لن يعيقها شيء من استكمال التحقيقات حتى النهاية. وهذا هو القضاء الذي يمكنه استعادة حقوقنا، على أمل أن ينضم بقية القضاة إلى معركة القضاء في استعادة حقوق اللبنانيين".