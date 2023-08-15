"اجتزاء التقرير واضح".. بستاني: مكملين بملاحقة كل مين نهب مكملين بالتدقيق بكل المطارح!

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غردت عضو تكتل لبنان القوي النائب ندى بستاني عبر منصة “إكس” وقالت: “اجتزأوا تقرير التدقيق الجنائي عن سوء نية أو عدم دراية. للمصداقية هيدا الجزء الكامل المتعلق بالأرقام. هول من رياض سلامة مش من الفاريز ومارسال يلي قالت بوضوح (بالأصفر) انها ما دققت فيهن. الارقام بعتن سلامة بـ 7/7/2023 كملاحظات عالتقرير قبل كم يوم من نشرو.

واضافت بستاني: “الـ24 مليار هنّي دعم للكهربا لتغطية الفرق بين السعر الحقيقي للفيول والسعر يلي ثبّتتو الحكومة بأوائل التسعينات”.

وتابعت: ” اجتزاء التقرير واضح انو محاولة مغرضة وفاشلة للتغطية على فضايح التقرير الجنائي، وخصوصًا جريمة الهندسات المالية يلي استفادت منها المنظومة وسرقت اكتر من 77 مليار دولار من ودائع الناس. مكملين بملاحقة كل مين نهب، مكملين بالتدقيق بكل المطارح وخاصةً بوزارة الطاقة لتبيان الحقيقة!”.