جهات نافذة تغطي شبكات التهريب!

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كشفت مصادر مواكبة لـ”الديار”، ان شبكات التهريب تحظى بغالبيتها بغطاء جهات سياسية نافذة، كما انها نجحت في تجنيد عدد من المعنيين في الدولة واجهزتها، مستفيدة من الاوضاع الاقصادية الصعبة، معتبرة ان العمل الدؤوب الذي تقوم به الاجهزة المعنية سمح بتفكيك عشرات شبكات تهريب الاشخاص، واحباط مئات عمليات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الاوروبية، بعدما اقفلت السلطات القبرصية خط لبنان – قبرص، ما دفع بالمهربين الى اعتماد خط جديد من لبنان، وتحديدا السواحل الشمالية باتجاه ايطاليا تحديدا، مع تضييق السلطات اليونانية لخناقها.

وتشير المصادر الى ان المعالجة اللبنانية، تبقى دون المطلوب بالنسبة لكثير من الدول الاوروبية، حيث يلاحظ انقسام فيما بينها في التعامل مع هذا الملف، حيث ان ايطاليا تؤدي دورا مساعدا في دعمها السياسة اللبنانية، من خلال تقديم المساعدات اللوجستية للجيش اللبناني ودعم بحريته بالاجهزة والعتاد اللازمين كونها من اكثر الدول المتضررة، فضلا عن دعم خطط الحكومة امام المحافل الاوروبية، وهو ما ظهر اخيرا خلال نقاشات البرلمان الاوروبي.