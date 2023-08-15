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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 آب 2023

15
AUGUST
2023
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الأخبار

ـ ‫أيّ مغامرة لإسرائيل تساوي وجودها... وسنعيدها إلى العصر الحجري: نصرالله يحذّر من حرب أهلية
ـ غزّة... صيفٌ جديد تحت الحصار
ـ ‫بحر الناقورة إلى لائحة التلوّث قريباً؟
ـ ‫واشنطن - طهران: نحو اتفاق موسّع؟

البناء
ـ جعجع يتهم حزب الله بحادثة عين إبل ويدعو التيار لوقف الحوار… ووزير الداخلية يردّ عليه نافياً
ـ نصرالله: ‭}‬ نحن أيضاً سنعيد الكيان إلى العصر الحجري ‭}‬ هناك فريق يريد الحرب الأهلية والتقسيم
ـ ‭}‬ كلام عون وعبد الساتر أبويّ ومسؤول وحكيم ‭}‬ قناة خبيثة وراء الكحالة ‭}‬ الحوار مع التيار جدّي

الجمهورية
ـ إيجابيات المنطقة تتجدد .. ولبنان ينتظر
ـ أين الجيش من الهجوم عليه؟
ـ »النازحون« و«اليونيفيل«: إستحقاقان »يتنافسان«
ـ قراءة في التدقيق الجنائي: الدولة أصل العلّة

اللواء
ـ تجميد حسابات سلامة.. وتباين حول الكابيتال كونترول
ـ نصر الله يحذِّر المسيحيِّين من الإنجراف إلى الحرب ويتوعد بـ«إعادة إسرائيل إلى العصر الحجري»
ـ قمة العلمين تدعو إسرائيل للإلتزام بتعهداتها والاحتلال يعلن اعتقال »خلية« لحماس
ـ معارك جديدة في الخرطوم ودارفور

الديار
ـ السيّد نصرالله أطلّ بخطاب كامل ودقيق في الذكرى الـ 17 لعدوان «إسرائيل» وانتصار المقاومة: إذا كان العدو يُهدّدنا بإعادتنا الى العصر الحجري... سنعيده بمقاومتنا الى أبعد من العصر الحجري
ـ رفع الجهوزيّة الأمنيّة لمواجهة «الفتنة»... الأحداث لامست «الخطوط الحمراء»
ـ جعجع يُطلع شيا على ورقة المعارضة التصعيديّة... سفينة الحفر تصل الأربعاء

النهار
ـ جعجع ونصرالله: رسم بياني للمواجهة المتصاعدة
ـ "الهيئة الخاصة" تجمد حسابات سلامة ومجموعته
ـ جعجع يلمح باتهام "الحزب" بجريمة عين ابل ونصرالله يتهم زعماء بالدفع لحرب أهلية
ـ جلستان لمجلس الوزراء وجلسة نيابية تشريعية تنتظر توافر النصاب هذا الأسبوع

نداء الوطن
ـ نصرالله يتّهم المعارضة والإعلام: حذارِ الحرب الأهلية
ـ تشريع جمركي و"كابيتال كونترول"... ومنصوري يُجمِّد حسابات سلامة وفريقه

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