عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 آب 2023

الأخبار
ـ أيّ مغامرة لإسرائيل تساوي وجودها... وسنعيدها إلى العصر الحجري: نصرالله يحذّر من حرب أهلية
ـ غزّة... صيفٌ جديد تحت الحصار
ـ بحر الناقورة إلى لائحة التلوّث قريباً؟
ـ واشنطن - طهران: نحو اتفاق موسّع؟
البناء
ـ جعجع يتهم حزب الله بحادثة عين إبل ويدعو التيار لوقف الحوار… ووزير الداخلية يردّ عليه نافياً
ـ نصرالله: } نحن أيضاً سنعيد الكيان إلى العصر الحجري } هناك فريق يريد الحرب الأهلية والتقسيم
ـ } كلام عون وعبد الساتر أبويّ ومسؤول وحكيم } قناة خبيثة وراء الكحالة } الحوار مع التيار جدّي
الجمهورية
ـ إيجابيات المنطقة تتجدد .. ولبنان ينتظر
ـ أين الجيش من الهجوم عليه؟
ـ »النازحون« و«اليونيفيل«: إستحقاقان »يتنافسان«
ـ قراءة في التدقيق الجنائي: الدولة أصل العلّة
اللواء
ـ تجميد حسابات سلامة.. وتباين حول الكابيتال كونترول
ـ نصر الله يحذِّر المسيحيِّين من الإنجراف إلى الحرب ويتوعد بـ«إعادة إسرائيل إلى العصر الحجري»
ـ قمة العلمين تدعو إسرائيل للإلتزام بتعهداتها والاحتلال يعلن اعتقال »خلية« لحماس
ـ معارك جديدة في الخرطوم ودارفور
الديار
ـ السيّد نصرالله أطلّ بخطاب كامل ودقيق في الذكرى الـ 17 لعدوان «إسرائيل» وانتصار المقاومة: إذا كان العدو يُهدّدنا بإعادتنا الى العصر الحجري... سنعيده بمقاومتنا الى أبعد من العصر الحجري
ـ رفع الجهوزيّة الأمنيّة لمواجهة «الفتنة»... الأحداث لامست «الخطوط الحمراء»
ـ جعجع يُطلع شيا على ورقة المعارضة التصعيديّة... سفينة الحفر تصل الأربعاء
النهار
ـ جعجع ونصرالله: رسم بياني للمواجهة المتصاعدة
ـ "الهيئة الخاصة" تجمد حسابات سلامة ومجموعته
ـ جعجع يلمح باتهام "الحزب" بجريمة عين ابل ونصرالله يتهم زعماء بالدفع لحرب أهلية
ـ جلستان لمجلس الوزراء وجلسة نيابية تشريعية تنتظر توافر النصاب هذا الأسبوع
نداء الوطن
ـ نصرالله يتّهم المعارضة والإعلام: حذارِ الحرب الأهلية
ـ تشريع جمركي و"كابيتال كونترول"... ومنصوري يُجمِّد حسابات سلامة وفريقه