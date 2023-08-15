عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 15 آب 2023

A + A -

الأخبار

ـ ‫أيّ مغامرة لإسرائيل تساوي وجودها... وسنعيدها إلى العصر الحجري: نصرالله يحذّر من حرب أهلية

ـ غزّة... صيفٌ جديد تحت الحصار

ـ ‫بحر الناقورة إلى لائحة التلوّث قريباً؟

ـ ‫واشنطن - طهران: نحو اتفاق موسّع؟

البناء

ـ جعجع يتهم حزب الله بحادثة عين إبل ويدعو التيار لوقف الحوار… ووزير الداخلية يردّ عليه نافياً

ـ نصرالله: ‭}‬ نحن أيضاً سنعيد الكيان إلى العصر الحجري ‭}‬ هناك فريق يريد الحرب الأهلية والتقسيم

ـ ‭}‬ كلام عون وعبد الساتر أبويّ ومسؤول وحكيم ‭}‬ قناة خبيثة وراء الكحالة ‭}‬ الحوار مع التيار جدّي

الجمهورية

ـ إيجابيات المنطقة تتجدد .. ولبنان ينتظر

ـ أين الجيش من الهجوم عليه؟

ـ »النازحون« و«اليونيفيل«: إستحقاقان »يتنافسان«

ـ قراءة في التدقيق الجنائي: الدولة أصل العلّة

اللواء

ـ تجميد حسابات سلامة.. وتباين حول الكابيتال كونترول

ـ نصر الله يحذِّر المسيحيِّين من الإنجراف إلى الحرب ويتوعد بـ«إعادة إسرائيل إلى العصر الحجري»

ـ قمة العلمين تدعو إسرائيل للإلتزام بتعهداتها والاحتلال يعلن اعتقال »خلية« لحماس

ـ معارك جديدة في الخرطوم ودارفور

الديار

ـ السيّد نصرالله أطلّ بخطاب كامل ودقيق في الذكرى الـ 17 لعدوان «إسرائيل» وانتصار المقاومة: إذا كان العدو يُهدّدنا بإعادتنا الى العصر الحجري... سنعيده بمقاومتنا الى أبعد من العصر الحجري

ـ رفع الجهوزيّة الأمنيّة لمواجهة «الفتنة»... الأحداث لامست «الخطوط الحمراء»

ـ جعجع يُطلع شيا على ورقة المعارضة التصعيديّة... سفينة الحفر تصل الأربعاء

النهار

ـ جعجع ونصرالله: رسم بياني للمواجهة المتصاعدة

ـ "الهيئة الخاصة" تجمد حسابات سلامة ومجموعته

ـ جعجع يلمح باتهام "الحزب" بجريمة عين ابل ونصرالله يتهم زعماء بالدفع لحرب أهلية

ـ جلستان لمجلس الوزراء وجلسة نيابية تشريعية تنتظر توافر النصاب هذا الأسبوع

نداء الوطن

ـ نصرالله يتّهم المعارضة والإعلام: حذارِ الحرب الأهلية

ـ تشريع جمركي و"كابيتال كونترول"... ومنصوري يُجمِّد حسابات سلامة وفريقه