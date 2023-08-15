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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 15 آب 2023

15
AUGUST
2023
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البناء

قال مرجع روحي إن حجم المخاطر التي تهدّد السلم الأهلي من الخطاب الإعلامي والسياسي غير المسؤول لدى بعض الممسكين بمقدرات في المجالين تستدعي عقد قمة روحيّة تعرّف بالخلافات بين اللبنانيين حول قضايا جوهرية، لكنها تؤكد على ثوابت التمسك بالسلم الأهلي والحوار وتطبيق اتفاق الطائف والالتفاف حول الجيش وانتخاب رئيس للجمهورية كعناوين للإجماع الوطني.

توقع خبير في الخطاب الإعلامي داخل كيان الاحتلال أن يكون لخطاب السيد حسن نصرالله تأثير كبير في تحويل مقولته “نحن أيضاً سوف نعيدكم إلى العصر الحجري” الى عنوان للمساءلة بوجه القيادتين السياسية والعسكرية، لأن انتقاء هذه المعادلة مختلف عن التهديد بزوال الكيان لأن العودة الى العصر الحجري أمر يمكن تفاديه بالابتعاد عن الحماقات العملية والكلامية بخلاف خطر الزوال الذي يمكن النظر إليه كتهديد وجودي جامع أو قدر مقلق.


الجمهورية
ـ تلقى عدد من المعنيين في الفترة الأخيرة ملاحظات من مقربين من ديبلوماسي مؤثر طالبهم فيها الإمتناع عن نسب معلوماتهم الى مصادر السفارة.
ـ إستغربت أوساط معارضة إصرار تيار سياسي على عدم قطع التواصل معها على رغم جولات حواره مع حزب ٍ موال ٍ.
ـ قال وزير سابق إن عاصمة دولة كبرى كانت غير مبالية بالإستحقاق الرئاسي اللبناني وأصبحت اليوم أكثر إنخراطا واهتماما

اللواء

جرت اتصالات عاجلة بين دول «المجموعة الخماسية» لتضمين فقرة في البيان بشأن التمديد لليونيفل تتحدث عن خروقات للقرار 1701، في ما خص نقل الأسلحة.

يترقب مصرفيون أن تطالهم لائحة عقوبات أميركية جديدة، في ضوء ما سيحصل مع الحاكم السابق للمركزي في القضاء!

أمني سابق وصف ما يجري من كشف الكتروني لما يحصل أمنياً، بأنه أشبه بـ«الألغاز» غير المسبوقة!

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