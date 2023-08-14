وديع عقل: نجحنا... والخير لقدام

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ المحامي وديع عقل على "أكس":

«رغم مقاومة مافيا الفساد نجح الرئيس الجنرال ميشال عون ببناء ركائز مستقبل شباب لبنان:

١-ترسيم الحدود الجنوبية تمهيداً لإنتاج الغاز والنفط (تصل منصة الحفر بعد يومين وتظهر نتائج التنقيب في الخريف القادم)

٢-كسر نظام Impunity عبر تحقيق التدقيق الجنائي

٣-ملاحقة أخطر مجرم مالي في العالم رياض سلامة وعصابته

٤-طرد إرهابيي داعش والنصرة من جرود لبنان

٥-إقرار قانون إنتخابي عصري وإعطاء حق الإنتخاب للمنتشرين

يبقى الكثير لفعله، ولكن، نجحنا بينما الفاسدين والفاشلين وإعلامهم المُرتشي وجماهيرهم المستفيدة "تُقاتلنا" لإبقاء دولة الفساد ودويلة الميليشيات.

نجحنا... والخير لقدام.

المحامي وديع عقل»