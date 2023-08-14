خاص - المونسنيور مبارك للـtayyar.org: عيد أرزة لبنان يعطينا أمل الإنتقال إلى مرحلة مشعة

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غريس مخايل -

بمناسبة انتقال السيدة العذراء، قال المونسنيور كميل مبارك عبر الـtayyar.org:

"العلاقة بين لبنان والسيدة العذراء كانت منذ كانت العذراء وكان لبنان. فنشيد الأناشيد يذكر نداء الجميلة التي تأتي من لبنان:"هلمّي تعالي" وقد لُقبت مريم العذراء بأرزة لبنان. أما العيد بالذات، عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد الى السماء، فيعطينا الأمل بأن ننتقل من حالة الضياع كي لا أقول البؤس والتي امتدّت لسنين أربعين علّنا نكون في بداية المقلب الثاني وبداية الاربعين الثانية".

وتابع:"الاربعين ثقافياً تنتهي لتبدأ مرحلة جديدة وهكذا نحن اليوم نأمل في أن يكون انتقال السيدة العذراء بادرة خير لانتقالنا نحن من مرحلة قاتمة الى مرحلة مشعّة، وهكذا نحتفل بعيدين، عيد لفرح السماء وعيد لفرح الأرض، أعاده الله على الجميع بالصحة والخير".