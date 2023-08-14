الحلبي ترأس اجتماعا للادارة التربوية ناقش متطلبات انطلاق العام الدراسي وعرض شؤونا تربوية مع زواره

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ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي احتماعا للادارة التربوية في الوزارة والمؤسسات التابعة للوزارة وتحت وصايتها، ضم كلا من رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، المدير العام للتربية عماد الاشقر ، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري ، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب ، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفيسورة هيام إسحق، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، المستشار القانوني القاضي سميح مداح، والمستشارين ماهر الحسنيه ونادر حديفه وجهاد صليبا، وتمحور البحث حول مناقشة متطلبات انطلاق العام الدراسي المقبل، وعمل المجتمعون على "إعداد ورقة تتضمن تحديد التحديات التي تواجه العام الدراسي والجامعي المقبل وسبل معالجتها واقتراح الحلول المناسبة لها على ضوء واقع الحال وطلبات المعلمين ومستلزمات العمل في المدارس والمهنيات الرسمية والجامعة اللبنانية وتحديد كلفتها.



استقبالات

من جهة ثانية استقبل الحلبي مسؤول قطاع التربية في "التيار الوطني الحر" رودولف عبود وتناول البحث الاستعدادات للعام الدراسي واقتراح إدخال الأساتذة الناجحين في المباريات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية سابقا الى الملاك لملء الشواغر الراهنة .



ثم استقبل وفدا من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة حسين جواد ، وكان بحث في شؤون العام الدراسي المقبل وشجونه ، ورؤية الرابطة لما تطلب إقراره في مجلس الوزراء، وسلم الوفد الحلبي كتابا مفتوحا يحدد "المطالب التي من دونها يتعذر انطلاق العام الدراسي المقبل".



كما واستقبل الحلبي النائب السابق طلال المرعبي ، وكان بحث في الشؤون التربويةالعامة لمنطقة عكار، ثم التقى وفد جمعية "لنا" الذي سلمه دعوة لرعاية تكريم المتفوقين في منطقة الشوف والجبل.