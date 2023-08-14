خاص- المعلومات عن موافقة "التيار" على فرنجية عارية من الصحة!

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نفت أوساط التيار الوطني الحر ما نُشر إعلامياً عن أن "التيار" وافق في المفاوضات مع حزب الله على انتخاب سليمان فرنجية رئيساً، مشددةً على أن رئيس "التيار" الوزير جبران باسيل لم يعلن موافقته على فرنجية خاصةً وأن أي اتفاق لم يتم التوصل إليه حتى الساعة.

وأشارت الأوساط إلى أن المفاوضات لا تزال جارية وهي تدور حول بندين رئيسين هما اللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني، ومن بعدها يُبحث في الأسماء الرئاسية ومن بينها فرنجية. ودعت الوسائل الإعلامية للتأكد من كل المعلومات حول التيار الوطني الحر وسياسته من المسؤولين الإعلاميين واللجنة المركزية للإعلام، وبالتالي فإن أي كلام غير صادر عنهم يبقى في إطار التكهنات.