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في الضاحية الجنوبية... انتحل صفة أمنية لتنفيذ عملياته

14
AUGUST
2023
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أصدرت المديريّة العامّة لقـوى الأمن الـدّاخلي شعبة العـلاقات العـامّـة، بلاغًا جاء فيه: "في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدراجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، كُلّفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي بالقيام بالمتابعة الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة".

وتابع البيان، "وبنتيجة المتابعة، توصّلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية أحد منفّذي العديد من عمليات سرقة وسلب دراجات آليّة في مناطق الضاحية الجنوبية، ويدعى: م. أ. (مواليد عام 1992، لبناني)".

وأضاف، "وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة، ومن أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سلب وسرقة وتجارة وتعاطي المخدّرات وانتحال صفة أمنية".

وأردف البيان، "على الفور، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه".

وذكر، "بتاريخ 9-8-2023، وبعد مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن دراجة آليّة لون فضي من دون لوحات في محلة حي السلم، حيث عملت على نصب كمين محكم له وتوقيفه وضبط الدراجة".

وتابع، " بتفتيشه والدراجة الآليّة، عثر على مبلغ مالي وهاتف خلوي".

وأضاف البيان، "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات سرقة وسلب الدراجات الآليّة في عدة مناطق من الضاحية وبيعها. وأضاف انه يقوم بشراء دراجات مسروقة من شخصين تم توقيفهما بتاريخ سابق".

ووفق البيان، "كذلك، أفاد بقيامه بسرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبية من داخل أحد المنازل وسيارتين كانتا مركونتان امامه. وانه قام بتاريخ 9-3-2023 بإطلاق النار على أحد الأشخاص على خلفية اتّهامه بسرقة دراجة آليّة. كما صرّح بتعاطي المخدرات، واضاف انه أقدم على سلب عدد من المروجين دراجاتهم، وهواتفهم، ومسدساتهم".

وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء". 

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