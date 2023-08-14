قضايا طارئة سيتم البحث بها في جلسة مجلس الوزراء..

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قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان جلسة مجلس الوزراء ستناقش بعض القضايا الطارئة، ومن بينها مستحقات موظفي “تلفزيون لبنان” في ظل ايقاف البث ليوم واحد، وما انتهت اليه المفاوضات بين وزير الاعلام ونقابة موظفيه. كما سيتناول البحث نتائج التحقيقات في حادث الكحالة حيث سيقدم وزير الداخلية بسام المولوي تقريراً حول ما حصل في غياب اي تقرير عن التحقيق العسكري أو العدلي في ظل مقاطعة وزيري الدفاع العميد موريس سليم والعدل القاضي هنري خوري اللذين يقاطعان جلسات مجلس الوزراء منذ نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون.