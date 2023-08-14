أسرار الصحف ليوم الأثنين 14 آب 2023

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إن الترقب الدولي والإقليمي للمسار الأميركي الإيراني يهدف لاستكشاف السلوك الأميركي، خصوصاً أن التفاهم حول الملف النووي جاهز للتوقيع كما تؤكد المصادر المطلعة على مسار التفاوض فإن تقدم الأميركيون بهذا الاتجاه فتحت طريق التسويات في ملفات كثيرة وإن تراجعوا ذهبت المنطقة إلى مواجهات في عديد من الساحات.



خفايا

قال مصدر سياسي إن الصوت المرتفع لإثارة قضية سلاح المقاومة وتقديمها كتعبير عن غضب مسيحي هو الردّ على تقدم الحوار الرئاسي بين حزب الله والتيار الوطني الحر لمحاصرة التيار بمناخ عدائي لحزب الله وفرملة الحوار وما قد ينتج عنه رئاسياً. وهذا المسعى التصعيدي داخلي وخارجي ينتظر إفشال الحوار لفتح الطريق لخيار رئاسي مع الحزب بدون التيار عنوانه قائد الجيش.



اللواء: اسرار

لغز

تُفيد المعلومات المسرَّبة من مخيم عين الحلوة أن النار باقية تحت الرماد، وأن حركة إقامة المتاريس وبناء الدشم مستمرة بين الأحياء المتقابلة للأطراف المتنازعة على السيطرة على المخيم!

غمز

فوجئت أوساط ديبلوماسية غربية بسفر مسؤول بارز إلى الخارج إثر وقوع حادثة الكحالة، وفي خضم أجواء التوتر والإحتقان التي سادت البلد بعد انتشار صور الإشتباك في المنطقة!



نداء الوطن: خفايا

تبين أنّ مجلس الوزراء لم يساير وزير الاتصالات جوني القرم بالسماح له بتوقيع العقد مع Colis prive France في ما خصّ الخدمات البريدية، وفرض عليه العودة إلى ديوان المحاسبة وانتظار تقريره، وذلك على عكس رغبة الوزير.

أبلغ رئيس كتلة نيابية، حزباً معارضاً أنّه لا يستطيع الدخول بالاشتباك السياسي الحاصل لكنه على يمينه عندما تدعو الحاجة.

طلبت مرجعيات روحية من حكومة تصريف الأعمال التدخل السريع لضبط الأوضاع لكنها تفاجأت بشبه الغياب عن حادثة الكحالة لأسباب غير معروفة.