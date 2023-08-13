استمرار المساعدات الأميركية للجيش مرهون بعدم تسليم "شاحنة الكحالة"!

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كشف مدير التحالف الأميركي - الشرق أوسطي توم حرب، وهو لبناني الأصل، عن موقف أميركي مرتقب، في الأيام القليلة المقبلة، للضغط من اجل عدم تسليم الجيش الاسلحة والذخائر التي كانت تنقلها "شاحنة الكحالة" الى "حزب الله".

وتوعد حرب بحسب صحيفة الأنباء الكويتية بموقف عالي السقف للكونغرس الأميركي من هذه المسألة، ومن المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، عندما يستأنف الكونغرس اجتماعاته، أوائل الشهر المقبل، متهما حزب الله بقتل المسؤول السابق في القوات اللبنانية الياس الحصروني، في عين أبل الجنوبية، كما الحال بالنسبة للجندي الايرلندي الذي قتل في بلدة العاقبية الجنوبية أيضا.

وإلى ما تقدم، تخشى أوساط ديبلوماسية من انعكاس هذه التطورات على الموقف اللبناني، عندما يجتمع مجلس الأمن في 31 أغسطس لبحث التمديد للقوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل".