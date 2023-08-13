اشكال مسلح في احدى المنتجعات السياحية؟

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نفت إدارة منتجع "شمس الاصيل" في كفروة النبطية، في بيان جاء فيه، "الاشاعات التي تروج على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن حصول اشكال مسلح في مسبح المنتجع".



ولفتت الى، ان "هذه الاخبار كاذبة وعارية من الصحة، وانه حصل اشكال بين عدد من النساء في المسبح الخاص بالنساء، وتمت معالجته سريعا من قبل الادارة، ولم يتعد الامر التلاسن الكلامي".



وختمت إدارة المنتجع محذرة من "اشاعة الاخبار المغرضة، التي تسيء للمنتجع الذي يستقبل رواده وزبائنه في اقسامه كافة بشكل طبيعي، وسيتم ملاحقة مروجيها بالطرق القانونية والقضائية".