حمدان: ‏حفل جنون والدعوة عامة!

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

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‏ما زالوا يثرثرون بحق السنّة والشيعة والدروز والمسيحيين، في إدارة الحلف الرباعي الفيدرالي نسخة٢٠٠٤.

‏يريدوننا ان نصدّق ونصفق ما صدقنا، وانفخت الطبل واتفرقوا العشاق.

حاكمهم بكعب حذاءه والدولار، رئيس جمهورية غسالاتهم المالية، رياض سلامة‬⁩، إلى المنفى.

هم لا يزالون في غيّهم يتزاحمون على فتنة "الكوع".

أما المواطنون المرعوبين في ⁧‫لبنان‬⁩، بعد فتنة "⁧‫الكوع‬⁩" و ⁧‫رياض سلامة‬⁩، ابلغ ما وصفتهم به الغزالة الشيبانية:

‏"ناس لا شعب.

‏دولة لا وطن.

‏تمذهب وتطييف لا قيم واخلاق.

‏حرس لا جيش.

‏عصابات لا احزاب.

‏وكان الانسان في وطني مشروعا فاشلا للرب، ولا (خير) خارج تسوية بين (الاشرار).

‏حفل جنون والدعوة عامة".