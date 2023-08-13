عطالله: هذا الموضوع بات مطروحًا بشكل جدي..

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إعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله أنّ "المعارضة أحرزت تقدمًا كبيرًا بموقفها من موضوع حكومة تصريف الأعمال، لكن الحكومة عقدت عشرات الإجتماعات وأقرت مئات الملفات والمراسيم التي لم تكن بصفة العاجلة."



وأوضح في حديثٍ للـ"LBCI" أنّنا "لم نتّخذ بعد موقفًا رسميًا بشأن الجلسة المقبلة،" مشيرًا إلى أننا "سنعقد إجتماعًا غدًا نتخذ فيه موقفنا والواضح أن إتجاهنا عدم تسهيل الأمور".



وفي موضوع التسليف لحزب الله وبري، أكّد عطالله أنّ "المأزق اليوم هو على المستوى السياسي وليس فقط على مستوى إستحقاق معين، وبالنسبة إلينا بات هذا الموضوع مطروحًا بشكل جدي".



ولفت إلى أنّ "الإطار العام للنظام اللبناني هو تحاوري بالدرجة الأولى، وهناك أمور يجب مراعاتها نظرًا لدقة التشكيلة اللبنانية."