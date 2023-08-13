"شائعات سوداء" تُثير الخوف بين أبناء مخيم عين الحلوة؟!

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استقبل رئيس تيار "الفجر" عبدالله الترياقي ونائبه المهندس مؤمن الترياقي، وفدا من عصبة الأنصار برئاسة الشيخ ابراهيم السعدي، ضم الشيخ كريم مصطفى، أيمن شريدي، أبو عمر حمد، أبو سليمان السعيد، الشيخ جعفر أبو النجا حيث تم التداول بآخر التطورات الأمنية والسياسية في مخيم عين الحلوة.



وأكّد الجانبان "التمسّك بكل وسائل التهدئة الأمنية والسياسية والإجتماعية ورفض منطق الإقتتال الداخلي الذي يؤمن خدمات مجانية للعدو الصهيوني الممعن في عدوانيته وتوحشه على أرض فلسطين الحبيبة".



ونوّها بكل "صيغ العمل الفلسطيني المشترك وفي مقدمها هيئة العمل الفلسطيني المشترك التي ينبغي تمتين العلاقة بين أطرافها وتطوير أساليب عملها".

ودعا المجتمعون الى "تبديد الشائعات السوداء التي تتحدث عن تصعيد أمني قادم وعلى جولات من الإقتتال قادمة ما يثير الخوف والذعر بين أبناء المخيم وفي عموم مدينة صيدا".