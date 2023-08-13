برّي: اجتزنا قطوعًا كبيرًا... وأنا جاهز!

A + A -

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ "الجلسة التشريعية قائمة في موعدها، وأنا حاضر وجاهز".



وفي حديثٍ لـ"الانتشار"، علّق على حادثة الكحالة قائلاً: "لبنان اجتاز قطوعاً كبيراً إثر هذا الحادث".



وشدّد على أنّ "الجلسة التشريعية التي دعا إلى انعقادها يوم الخميس المقبل قائمة في موعدها".

ولدى سؤاله عما يقوله إزاء إعلان بعض الكتل النيابية رفضها الحضور والمشاركة في الجلسة، أجاب على الفور "أنا حاضر وجاهز".



وعن رأيه في حادث الكحالة وما خلفه من ردود فعل، لفت الرئيس بري إلى أنه سبق أنّ تحدث في هذا الموضوع في أحاديث صحفية، معتبراً أنّ "لبنان اجتاز قطوعاً كبيراً إثر هذا الحادث".