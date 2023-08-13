يُروّجون المخدرات في النبطيّة!

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صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: "في سياق المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج مواد مخدّرة في مدينة النبطيّة والمناطق المجاورة".



ولفت إلى أنّه "على إثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المذكورين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّات مروّجَيْ مخدّرات، وأربعة من زبائنهما".



وكشفت أنهم كلٌّ من: م. ص. (مواليد عام 2001، فلسطيني - سوري) مروّج، ا. م. (مواليد عام 1995، فلسطيني) مروّج، ف. أ. (مواليد عام 1998، سوري)، ب. د. م. (مواليد عام 1999، سوري)، ع. د. م. (مواليد عام 1994، سوري)، م. د. د. (مواليد عام 2000، سوري). أعطيت الاوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم".

وبتاريخ 08/08/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، "تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تنفيذ كمائن محكمة ومداهمات في بلدة عربصاليم أدّت إلى توقيف جميع المذكورين".



وبتفتيشهم، "ضُبِطَ في حوزة الثّاني كميّة كبيرة من الحبوب المخدّرة مختلفة الأنواع، وأداة لفّ سجائر، وسكّين، وشفرة "موس".



وبالتحقيق معهم، "اعترف الأول والثاني بقيامهما بترويج المخدّرات على عدد من الزبائن في النبطية وجوارها، واعترف الثّاني بالاستحصال على المخدّرات من محلّة صبرا، كما اعترف الجميع بتعاطي المخدّرات".



ووفق البلاغ، "أُجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".