living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يُروّجون المخدرات في النبطيّة!

13
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بلاغ جاء فيه: "في سياق المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهولين بترويج مواد مخدّرة في مدينة النبطيّة والمناطق المجاورة".

ولفت إلى أنّه "على إثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المذكورين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويّات مروّجَيْ مخدّرات، وأربعة من زبائنهما".

وكشفت أنهم كلٌّ من: م. ص. (مواليد عام 2001، فلسطيني - سوري) مروّج، ا. م. (مواليد عام 1995، فلسطيني) مروّج، ف. أ. (مواليد عام 1998، سوري)، ب. د. م. (مواليد عام 1999، سوري)، ع. د. م. (مواليد عام 1994، سوري)، م. د. د. (مواليد عام 2000، سوري). أعطيت الاوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم".

وبتاريخ 08/08/2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، "تمكّنت دوريّات من الشّعبة من تنفيذ كمائن محكمة ومداهمات في بلدة عربصاليم أدّت إلى توقيف جميع المذكورين".

وبتفتيشهم، "ضُبِطَ في حوزة الثّاني كميّة كبيرة من الحبوب المخدّرة مختلفة الأنواع، وأداة لفّ سجائر، وسكّين، وشفرة "موس".

وبالتحقيق معهم، "اعترف الأول والثاني بقيامهما بترويج المخدّرات على عدد من الزبائن في النبطية وجوارها، واعترف الثّاني بالاستحصال على المخدّرات من محلّة صبرا، كما اعترف الجميع بتعاطي المخدّرات".

ووفق البلاغ، "أُجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   