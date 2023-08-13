موجة حر شديدة... هذا ما يحمله طقس الأسبوع المقبل

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما الى غائم جزئيا وانخفاض بدرجات الحرارة جنوبا و جبلا والتي تبقى مرتفعة فوق معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل ( 8 درجات) ، مع نسبة رطوبة مرتفعة وحرراة دنيا على الساحل خلال الليل أعلى من معدلاتها ب 3 درجات على الاقل مما يزيد من حدة الشعور الحر، كما تنشط الرياح أحيانا ، يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية مما يؤدي الى سوء في الرؤية مع احتمال تساقط بعض الأمطار على المرتفعات خاصة شمال البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وفي الداخل حيث تتخطى ال 43 درجة وتصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال8 درجات في الداخل مع ارتفاع نسبة الرطوبة خاصة على الساحل يحيث تصبح لاجواء سديمية مما يزيد الشعور بالحر وتبلغ ذروتها اليوم الأحد وغد الاثنين مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الدنيا على الساحل واحتمال ظهور خلايا رعدية منفردة نتيجة ارتفاع الهواء الحار المحمل بالرطوبة في طبقات الجو العليا.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتبارا من بعد ظهر السبت وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة. معدل شهر أب: معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر اب بين 25 و 33 درجة وفي زحلة بين 18 و 35 درجة مئوية.



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم الى غائم جزئيا أحيانا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ( فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 8 درجات في الداخل ) لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية والتعرض المباشر لأشعة الشمس، مع ارتفاع كبير بنسبة الرطوبة ما يجعل الاجواء كاتمة و سديمية ويتشكل الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط بعض الأمطار على المرتفعات خاصة الشمالية خلال الفترة المسائية.

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا وانخفاض بدرجات الحرارة جنوبا و جبلا والتي تبقى مرتفعة فوق معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل ( 8 درجات) ، مع نسبة رطوبة مرتفعة وحرراة دنيا على الساحل خلال الليل أعلى من معدلاتها ب 3 درجات على الاقل مما يزيد من حدة الشعور الحر، كما تنشط الرياح أحيانا ، يتشكل الضباب بشكل كثيف على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية مما يؤدي الى سوء في الرؤية مع احتمال تساقط بعض الأمطار على المرتفعات خاصة شمال البلاد.



الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، واحتمال تساقط بعض الأمطار نتيجة تكون خلايا رعدية منفردة، وبداية انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود لتقارب معدلاتها الموسمية على الجبال فيما تبقى اعلى من معدلاتها على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث تكون عنصر معزز للشعور بالحر، وبالرغم من تراجع الحرارة في المناطق الداخلية لكنها تبقى فوق معدلاتها بحدود ال 6 درجات نتيجة تأثير الكتل الحارة.



الأربعاء: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتراجع محدود لموجة الحرمع بداية انخفاض عام بدرجات الحرارة و لكن تبقى فوق معدلاتها في الداخل بحدود ال5 درجات وضباب كثيف على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 27 الى 34 درجة، فوق الجبال من 24 الى 36 درجة، في الداخل من 25 الى 44 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية، وشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات في فترة المسائية بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 75 و95 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 30درجة .

- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,57 ساعة غروب الشمس: 19,27 .