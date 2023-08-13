عناوين الصحف ليوم الأحد 13 آب 2023

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الديار: لبنان تخطّى الانزلاق نحو الفتنة والأنظار الى عظة الراعي اليوم
الجيش يستهدف تجّار «البشر والمهاجرين»... «تلفزيون لبنان» عاد الى العمل «وباربي» تُشغل اللبنانيين
النهار: اختبارات سياسية صعبة وسط تصعيد ما بعد الكحالة
الأنباء الكويتية: حزب الله يستعرض قدراته الصاروخية.. والمطران عبد الساتر يدعو إلى تجنب الفتنة والتفكير في لبنان أولاً.. و«الكتائب»: يوم غد ليس كغيره
مطالب بعدم تسليم شاحنة الكحالة «للحزب» ودخول أميركي على الخط
الشرق الأوسط: الجيش الأوكراني يعلن إحراز تقدم في الجنوب
الوطن السورية: انطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة … السيدة أسماء الأسد: سلامة أطفال أي وطن هي سلامة مجتمعه ومستقبله