عناوين الصحف ليوم الأحد 13 آب 2023

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الديار: لبنان تخطّى الانزلاق نحو الفتنة والأنظار الى عظة الراعي اليوم

الجيش يستهدف تجّار «البشر والمهاجرين»... «تلفزيون لبنان» عاد الى العمل «وباربي» تُشغل اللبنانيين

النهار: اختبارات سياسية صعبة وسط تصعيد ما بعد الكحالة

الأنباء الكويتية: حزب الله يستعرض قدراته الصاروخية.. والمطران عبد الساتر يدعو إلى تجنب الفتنة والتفكير في لبنان أولاً.. و«الكتائب»: يوم غد ليس كغيره

مطالب بعدم تسليم شاحنة الكحالة «للحزب» ودخول أميركي على الخط

الشرق الأوسط: الجيش الأوكراني يعلن إحراز تقدم في الجنوب

الوطن السورية: انطلاق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة … السيدة أسماء الأسد: سلامة أطفال أي وطن هي سلامة مجتمعه ومستقبله