لقاء جامع في الباروك... روني جدعون: "الشوف سويسرا لبنان"!

A + A -

عُقد مساء أمس لقاء سياسيّ دينيّ اجتماعيّ في دارة عضو لجنة العلاقات الروحية في مكتب نائب الرئيس للشؤون السياسية في التيار الوطني الحر السّيّد روني جدعون- في الباروك- في جوّ من الإلفة والمحبّة والوطنيّة بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والقضائية والدينية والإجتماعية.

ألقى السّيّد جدعون كلمة رحّب فيها بالحضور من كلّ الأطياف، بعدها كانت كلمته على محاور ثلاثة: الهمّ الشّخصيّ، الهمّ الشّوفيّ والهمّ الوطنيّ. وقد كان لافتًا أنّ همّه من همّ كلّ شوفيّ وينسحب ذلك على خوفهم جميعًا على الوطن. وقد جاء في كلمته أيضًا حرصه على نهضة الشّوف وحماية كنوزه لأنّه كما سمّاه "سويسرا لبنان" وعلى ضرورة نبذ الأنا والتّوحّد لخلاص لبنان.

من جهته شدد راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار في كلمته على "ضرورة التّجذّر بالأرض بالرّغم من التّحدّيات الّتي دعا أن نكون على مستواها".

وألقى الأرشمندريت نعمان قزحيا كلمة مطران صيدا للرّوم الكاثوليك حدّاد مطران التي تمحورت حول "التّآخي والمحبّة والتّعاون من أجل الجميع".