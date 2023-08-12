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الجيش: تنفيذ مهمات مختلفة في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والمخدرات عبر الحدود وتوقيف المخلين بالأمن

12
AUGUST
2023
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار العمليات الأمنية التي يقوم بها الجيش لمكافحة تهريب الأشخاص والمخدرات عبر الحدود وتوقيف المخلين بالأمن، نفّذت الوحدات العسكرية المنتشرة مهمات مختلفة بمؤازرة مديرية المخابرات بتاريخَي 11 و12/8/2023، نتج عنها ما يلي:

- توقيف ١٥٠ سوريًّا في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقت العوينات - عكار أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

- توقيف المواطنين (م.س.) وشقيقه (م.س.)، و(أ.ع.) و(و.ط.) في منطقة أبي سمراء - طرابلس لإقدامهم على إطلاق النار، وقد ضُبط في حوزتهم سلاح نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة وحشيشة الكيف.

- ضَبْط نحو 23 كلغ من مادة حشيشة الكيف و3000 حبة كبتاغون في منطقة وادي الزمراني - جرود عرسال على متن دراجة نارية لدى محاولة تهريبها إلى لبنان.

وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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