نادي الصحافة: نأسف لما آلت إليه الأمور في تلفزيون لبنان ونأمل آملًا بإعادة العمل إلى طبيعته

A + A -

صدر عن نادي الصحافة البيان التالي:



يأسف نادي الصحافة لما آلت إليه الأمور في تلفزيون لبنان ما أدى إلى إضراب الزملاء الصحافيين و الموظفين والعاملين فيه،ويأمل في أن تؤدي الجهود المبذولة لإعادة العمل إلى طبيعته إلى حل مستدام لا ان تكون مجرد تسوية مؤقتة تسقط في الأيام والأشهر المقبلة.



إن ما أصاب هذا الصرح الإعلامي العريق ناجم عن تحلل مؤسسات الدولة وتقاعس السلطة منذ ما قبل الإنهيار وبعده عن اتخاذ خطوات إدارية ومالية تساهم في إنقاذ تلفزيون لبنان وغيره من مؤسسات الدولة المعطلة حاليا وكأن المطلوب تعميم التعطيل على كل مستويات ومؤسسات الدولة اللبنانية.



إن ما عانى و يعاني منه تلفزيون لبنان أصاب مئات العاملين في هذه المؤسسة في قوتهم اليومي ومعيشتهم،علما أن من حق هؤلاء معالجة أوضاعهم في شكل يسمح لهم بالاستمرار في تشغيل هذه المؤسسة الإعلامية العريقة وتأمين مستوى مقبول ولائق لمعيشة وحاجات العاملين فيها.



إن نادي الصحافة الذي بين المنتسبين إليه زملاء في تلفزيون لبنان مستعد للعمل على تقريب وجهات النظر بين وزير الإعلام زياد مكاري من جهة والنقابة في التلفزيون من جهة ثانية على أمل التوصل إلى خارطة طريق تؤدي إلى إيجاد حل في أسرع وقت ممكن.