مصطفى حمدان: بعد ظهور تقرير التدقيق الجنائي بلعوا ألسنتهم وتحولوا إلى طبول فارغة

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي: "عصابات القبيضة على لوايح رياض سلامة، الظاهرين والباطنين، بعد ظهور تقرير التدقيق الجنائي، بلعوا ألسنتهم، وتحولوا إلى طبول فارغة وزمامير تتكلم عن رواتب العسكريين وتعويضاتهم عند انتهاء الخدمة، بأرقام مبالغ فيها، ولا تصل إلى أدنى قيمة معاشاتهم الشهرية، من غسالات الأموال في لبنان التي كان يحميها رياض سلامة".

وتابع: "على أي حواكير بتفوتوا، ووين بتمضوا على كشوفاتكن، ووين بتسمعوا الكلمات البرافو وعفاك، لبتخليكن تكملوا مسيرتكن النضالية، يا منافقين ويا كذابين. إذا منسايركن ما معناتها ما منعرف مين إنتو، حلوا عن الجيش بكفي تارككن عم تسرحوا وتمرحوا، بدل ما يعبيكن كلكن، لأن جميعكم أجراء ولستم شركاء مع رياض سلامة، دمرتم الحجر والبشر، وأكلتوا الأخضر واليابس".

وختم العميد حمدان: "نهبتوا المال العام والمال الخاص، وزهقنا من طلاتكن على الشاشات والمواقع الالكترونية، المدفوع حقها".