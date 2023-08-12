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حسن خليل يهنئ "القاضية البطلة": "بالعين ألسنتهم" وساحة النجمة قلعة رمل!

12
AUGUST
2023
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كتب الناشط السياسي والمحلل الإقتصادي حسن خليل: "‏تهنئة "للابطال. مطلوب تدقيق جنائي خاص.. بالتدقيق الجنائي..
ومجلس نواب الزور بالعين السنتهم يتفرجون..

وأضاف خليل: "بعد كشف بعض الحقائق، اهدي تهنئتي للبطلة القاضية غادة عون، ولزميلتها البطلة هيلانة اسكندر وزميلها البطل جان طنوس، وكل القضاة الابطال من بلادي امثال القاضيتين سلامة وعناني، وكل القضاة الذين لم اذكرهم.."
والحقارة لقضاة باعوا شرف العدالة..
وكذلك اهنئ المحامين الابطال الذين لم يهداوا وضحوا، ولاحقوا وقاضوا.. ".

وتابع خليل: "مطلب ضروري، لو كان من شعب حي يطالب بحقوقه:
يجب اجراء تدقيق جنائي، في كيفية توقيع اتفاقية التدقيق الجنائي، وتفاصيلها، وحدودها وقيودها، والمخفي منها.. واضح ان هذه الاتفاقية وقعت لاجراء تحقيق محدود يظهر شبه حقيقة. واعطي التحقيق وثائق محدودة.

ذكرتنا Alvarez بممارسة شركتي التدقيق لحسابات المركزي لسنوات، وتبين لاحقا تلفيق تلك الحسابات لتلائم تغطية الجرائم..
*مطلوب تدقيق جنائي في ظروف واتفاقية التدقيق الجنائي ..

وقال خليل: "بعد وضع سلامة على لائحة العقوبات، الا تلاحظون الصمت المطبق من اغلب السياسيين والاحزاب.
العمى..
كان الرجل حاكم البنك المركزي.. وكأنه شيئا لم يحصل..

وختم خليل بالقول: "ساحة النجمة هي ساحة شهادة الزور، لا التشريع..
انها اخر القلاع المصنوعة من رمل.. ممزوجة بالدماء.."

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