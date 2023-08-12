انتخابات «الشرعي» بين السنيورة والمستقبل: «أم المعارك» في بيروت

رغم مرور أكثر من أسبوع على دعوة مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان الهيئات الناخبة إلى انتخاب مجلس شرعي إسلامي أعلى جديد، إلا أنّ أي ترشيح لم يُقدّم بعد إلى مديريّة الأوقاف الإسلاميّة، علماً أنّ الماكينات الانتخابيّة في بيروت والمناطق دارت جدياً وبات البحث في التحالفات والأسماء حديث الساعة في صالونات القوى السياسية السنيّة.

ومن الواضح أن «أم المعارك» ستكون في بيروت تحديداً وتنسحب على بقية المناطق، بين لائحة يدعمها الرئيس فؤاد السنيورة وحلفاؤه في مواجهة أخرى تضمّ كلّ خصوم رئيس الحكومة السابق، يتقدمهم تيار المستقبل، إلى جانب شخصيات سياسية ودينيّة وقضائيّة.

ويُدرك «المستقبليون» جيّداً حساسيّة معركة انتخابات «الشرعي» الجديد، إذ أنه سيكون من ضمن الهيئة الناخبة التي ستختار مفتياً جديداً خلفاً لدريان عام 2025. لذلك، يطمح التيار الى إعاد الامساك بالشارع السني عبر ضرب السنيورة وحلفائه في المقام الأول، وهذا ما دفع «الجناحين المتخاصمين» داخل التيار إلى رص الصفوف. ويندرج في هذا السياق اجتماع ضم أول من أمس الأمين العام للتيار أحمد الحريري ورئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشميّة، وكانت انتخابات «الشرعي» البند الوحيد فيه بحسب ما علمت «الأخبار».