القاضية غادة عون تشكر الرئيس عون على التدقيق الجنائي وتذكّر!

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ذكّرت القاضية غادة عون بما تعرضت له من هجمات وكتبت: "عندما ادعيت على رياض سلامة منذ حوالي السنة والنصف بجرم التزوير الجنائي لاقدامه على التزوير في ميزانيات المصرف بتخبئة الخسائر في الموجودات وبطبع اوراق نقدية واعتبار ذلك ربحا ما يعرف بال seigneurage. عندها قامت الدنيا ولم تقعد وتعرضت لابشع الهجمات الاعلامية.وانبرى بعض النافذين

للمطالبة بطردي والتخلص مني واستجاب لهم المجلس التأديبي".

وأضافت على منصة "إكس": "وها هو التدقيق الجنائي يثبت بالحقائق وألارقام ما كنت قد توصلت اليه بالعمل مع خبيرين جد مميزين".

وختمت: "شكرا يا الهي يا سيد الكون لأنك أظهرت الحقيقة وفضحت الباطل واصحابه .وشكرا فخامة الرئيس ميشال عون على التدقيق الجنائي".