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الشرق الأوسط: لبنان «منشغل» بشبكة رياض سلامة

12
AUGUST
2023
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كتبت صحيفة الشرق الاوسط:

تكشفت أمس شبكة أسماء وجمعيات كانت تحصل على مساعدات وهبات مالية من الحاكم السابق لـ«مصرف لبنان» رياض سلامة. وجاء الكشف عن الأسماء من خلال نشر تفاصيل التقرير الذي أعدته شركة «ألفاريز آند مارسال» التي تم تكليفها التدقيق في ميزانيات مصرف لبنان وبياناته المالية خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020. وتسلم رئيسا مجلس النواب نبيه برّي والحكومة نجيب ميقاتي، نسخة من التقرير أمس، ممهوراً بكلمة «سري»، كما تسلمه وزير المال يوسف الخليل.

 

وحصل تعميم النسخ على نطاق كبير سياسياً وإعلامياً، حتى قبل وصول النصوص المرسلة بالبريد الإلكتروني إلى الوزراء والنواب، لتحتدم معها موجات الجهر بفصول لافتة من مندرجات التقرير على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها فصل الحسابات العائد لرياض سلامة، وجداول بأسماء المستفيدين من قراراته المتعلقة بالمنح والمساعدات والرعايات المالية، مع تحديد هويات وأسماء أشخاص وشركات، وأغلبهم من الأوساط الاجتماعية والفنية والإعلامية والرياضية وسواها.

 

وعلى صعيد حادث انقلاب شاحنة السلاح العائدة لـ«حزب الله» في بلدة الكحالة ومقتل شخصين في مواجهة تلته، تميزت ردود الفعل بتصعيد «حزب الله» ضد منتقديه، وحمّل نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ علي دعموش، «الأحزاب والميليشيات المسيحية»، المسؤولية عن ذيول ما حصل، معتبراً أنه كان نتيجة عمليات التحريض التي يقومون بها ضد المقاومة.


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