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عناوين الصحف ليوم السبت 12 آب 2023

12
AUGUST
2023
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الأخبار

ـ المحاصصة تطفئ TL
ـ محاولة لضم المخيمات إلى نطاق عمل قوات الطوارئ في الجنوب: فرنسا تعرض تسوية مع أفخاخ!
ـ حملة «تطهير» في صفوف السلطة
ـ أميركا - إيران: اتفاق محدود في خضمّ التصعيد

البناء
ـ المقاومة ترد على غالنت عبر المنار: سنبث تدمير مواقعكم وفراركم على الهواء والمعركة في الجليل
ـ تقرير «الفاريس» كشف المكشوف وتستر على البعد الجنائي لحركة الحسابات الموازية للعمليات المالية
ـ المطران عبد الساتر من الكحالة: لنبذ الأحقاد الطائفية والفتنة تترصّدنا وشعبنا منهك والحرب شرّ متفلّت

الجمهورية
ـ باريس تُحذِّر من «دوامة مصاعب»
ـ فرنجيه: لتمرير المرحلة الصعبة
ـ محاولات لإحباط حوار «الحزب» و»التيار»
ـ «واقعة الكحالة» أخطر من «جريمة العاقبية»؟
ـ روسيا تعزّز مواقعها في شمال شرق أوكرانيا

اللواء
ـ قطوع الكحالة: جرس إنذار.. وتجاوزات سلامة تحضر جلسة الخميس
ـ رسالة الكنيسة في دفن بجاني: لنبذ الفتنة والأحقاد والتفكير بلبنان أولاً
ـ الاحتلال يصعِّد اعتداءاته في الضفة: شهيد في طولكرم
ـ "إيكواس" تدرس التدخل العسكري وموسكو حتذر

الديار
ـ الاحتقان الطائفي في أوجه... المطران عبد الساتر يصف حادثة الكحالة بالمأساة الوطنية
ـ حزب الله لـ«الديار»: حريصون على التعايش السلمي وبخاصة مع المسيحيين

النهار
ـ الاحتقانات تراكم الشكوك في "حوار أيلول" التقرير الجنائي ادانة حاسمة لسياسات سلامة
ـ مصدر كتائبي ينفي لـ"النهار" أي اتجاه للتسلح: سنناقش خريطة طريق مع الشركاء
ـ تقرير التدقيق الجنائي يفند العمولات غير القانونية بقيمة 111 مليون دولار
ـ إيران قلصت مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة

نداء الوطن
ـ 76 مليار دولار كلفة "هندسات" سلامة!
ـ "فادي الكحّالة" إلى مثواه الأخير وولادة حاضنة شعبية ضد «الممانعة»
ـ طبول الحرب تُقرع حول النيجر... وموسكور تحذّر!

 

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