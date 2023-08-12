عناوين الصحف ليوم السبت 12 آب 2023

A + A -

الأخبار

ـ المحاصصة تطفئ TL

ـ محاولة لضم المخيمات إلى نطاق عمل قوات الطوارئ في الجنوب: فرنسا تعرض تسوية مع أفخاخ!

ـ حملة «تطهير» في صفوف السلطة

ـ أميركا - إيران: اتفاق محدود في خضمّ التصعيد

البناء

ـ المقاومة ترد على غالنت عبر المنار: سنبث تدمير مواقعكم وفراركم على الهواء والمعركة في الجليل

ـ تقرير «الفاريس» كشف المكشوف وتستر على البعد الجنائي لحركة الحسابات الموازية للعمليات المالية

ـ المطران عبد الساتر من الكحالة: لنبذ الأحقاد الطائفية والفتنة تترصّدنا وشعبنا منهك والحرب شرّ متفلّت

الجمهورية

ـ باريس تُحذِّر من «دوامة مصاعب»

ـ فرنجيه: لتمرير المرحلة الصعبة

ـ محاولات لإحباط حوار «الحزب» و»التيار»

ـ «واقعة الكحالة» أخطر من «جريمة العاقبية»؟

ـ روسيا تعزّز مواقعها في شمال شرق أوكرانيا

اللواء

ـ قطوع الكحالة: جرس إنذار.. وتجاوزات سلامة تحضر جلسة الخميس

ـ رسالة الكنيسة في دفن بجاني: لنبذ الفتنة والأحقاد والتفكير بلبنان أولاً

ـ الاحتلال يصعِّد اعتداءاته في الضفة: شهيد في طولكرم

ـ "إيكواس" تدرس التدخل العسكري وموسكو حتذر

الديار

ـ الاحتقان الطائفي في أوجه... المطران عبد الساتر يصف حادثة الكحالة بالمأساة الوطنية

ـ حزب الله لـ«الديار»: حريصون على التعايش السلمي وبخاصة مع المسيحيين

النهار

ـ الاحتقانات تراكم الشكوك في "حوار أيلول" التقرير الجنائي ادانة حاسمة لسياسات سلامة

ـ مصدر كتائبي ينفي لـ"النهار" أي اتجاه للتسلح: سنناقش خريطة طريق مع الشركاء

ـ تقرير التدقيق الجنائي يفند العمولات غير القانونية بقيمة 111 مليون دولار

ـ إيران قلصت مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة

نداء الوطن

ـ 76 مليار دولار كلفة "هندسات" سلامة!

ـ "فادي الكحّالة" إلى مثواه الأخير وولادة حاضنة شعبية ضد «الممانعة»

ـ طبول الحرب تُقرع حول النيجر... وموسكور تحذّر!