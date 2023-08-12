أسرار الصحف ليوم السبت 12 آب 2023

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البناء

قال خبير حقوقي إن على السياسيين الذين قادوا حملة التصدّي لشاحنة سلاح المقاومة العابرة على طريق دولية والترويج لحق مفترض لأهالي كل منطقة بالتحقق من كل ما يعبر على الطرق الدولية التي تمرّ في بلداتهم أن ذلك يعني استبدال الدولة ومؤسساتها ومنها الجيش بالأمن الذاتي، وهو غير الفدرالية التي لا أمن ذاتياً فيها. وهذا ذروة التقسيم، فمن يريده فليقل ذلك علناً ويقدم رؤيته لكيفية تحقيقه.



وصف خبير مالي ما نُشر عن نتائج تقرير التدقيق الجنائي برفع العتب لطمس الجرائم المالية الكبرى التي كان يفترض بالتدقيق الجنائي تتبّعها عبر تقديم غيض من فيض الارتكابات بينما يجري التستّر على البعد الجنائي في الهندسات المالية والاستدانة وتثبيت سعر الصرف والمقصود الحسابات الجانبية التي كانت تنشط إلى جانب كل عملية مالية كبرى لتوزيع حصص المستفيدين.





الجمهورية

ـ سخرت مراجع أمنية من الروايات المتشائمة التي تكهن بها بعض المغردين على وسائل التواصل الإجتماعي وخصوصاً أنها بعيدة من الواقع.

ـ عّبرت شخصية وسطية أمام أحد المسؤولين عن غضبها ممّن سمّتهم «عباقرة الدم التقيل»، وقالت: حقيقة أشعر بوجع في معدتي كلما شاهدتهم وهم يحاضرون في السياسة بكلام

أكبر منهم.

ـ حزب سياسي بارز أبلغ من يعنيهم الأمر أنه ليس وراء المبادرة بالتحريض والهجوم على الشاحنة في الكحاله بل مناصرو حزب آخر.

اللواء



يسعى مرشح رئاسي لجمع أصوات من طائفته، تعزز الفرصة المتاحة أمامه للوصول إلى قصر بعبدا.



يعتقد مصدر قضائي أن نشر تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ضاعف من جدّية ملاحقة الحاكم السابق، وتوقيفه قضائياً؟



أعربت قيادة حزبية عن ارتياحها لموقف مسؤول سابق، في ما خصَّ حادثة الكحالة..