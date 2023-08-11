هكذا علق الشيف انطوان على حديث إقفال تلفزيون لبنان...!

بعد اقفال تلفزيون لبنان، قال الشيف أنطوان الذي يطل عبر شاشته يوميا:””كنت أتقاضى سابقا مقابل كل حلقة مباشرة على الهواء بحدود الـ 200 دولار، وكنت اقدّم نحو الـ 22 حلقة وكان راتبي يبلغ بحدود الـ4 آلاف دولار تقريبا”

وتابع: “”منذ ثلاثة سنوات وانا اتحمل الخسارة، لانني وفيّ لتلفزيون لبنان واعتبره بيتي وملجأي، اليوم وبعد ان كنت اتقاضى 4 آلاف دولار اصبح معاشي اليوم 40 دولارا، قطعوا أرزاقنا وقضوا على أحلامنا”.

وأضاف: “الجميع يتصل بي ويطمئن عني، وهذا فخر لي، وكنت اقدم عملي بكل شغف ومن قلبي، فعملي في تلفزيون لبنان فخر لي، لأن معظم اللبنانيين كانوا يتابعونني ويحبونني ولا أخفي عنك انني أشعر بالحزن بأنني منذ اسبوع وانا اغيب عن متابعيّ وعن المهنة الأحب على قلبي”.

وأشار إلى أنه “في الوقت الحالي لا افكر ان اترك تلفزيون لبنان، وآمل ان تحل الأزمة في أقرب وقت ممكن كي اعود الى المكان الاحب الى قلبي ولكن اذا استمرت الأزمة سوف ابحث عن مكان آخر أطل فيه على محبيني”.



وناشد أنطوان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكل المعنيين ودعاهم الى النظر بوضع الموظفين: “كيف يستطيع الموظف ان يأتي الى عمله ويعمل من قلبه وهو يتقاضى مليون و800 الف ليرة لبنانية فقط؟”

وأضاف: “على كل المعنيين ان يبادروا ويساعدوا موظفي تلفزيون لبنان وان يضعوا يدهم بيد وزير الاعلام لمساعدة من لهم 40 عاما في خدمة هذه المؤسسة