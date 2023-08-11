عباد زوين معزياً بالبجاني: اعتدنا تهنئة الوطن بالشهداء

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كتب أمين عام "التنظيم" عباد زوين مقدماً التعازي لأهالي الكحالة وآل البجاني: "بيت البجاني و بلدة الكحالة تصرفوا بوداع البطل الشهيد فادي بجاني، متل عادتن، بالشموخ و الاعتزاز، يللي معودة العيلة و البلدة علين".

وأضاف زوين: "البطل فادي، مننو لا اول و لا اخر شهيد بيقدموه بيت البجاني، او بتقدمو الكحالة، و بيكحلو فيه عيون المجد و التاريخ.

لبنان، مرة جديدة، بيكبر ب بطولة اهلو، و بيت البحاني و الكحالة كل يوم جبينن اعلى، و الكبر بيكبر فيهن.

شهدا الكحالة، و النا بيناتن رفاق غاليين، عّم يرحبو فيه بالزلاغيط، وكل واحد منن متل السيف الرهيف: ناعم الخد قاطع الحد.

وختم زوين: "و نحنا ما تعودنا نعزي، لكن تعودنا نهني الوطن بالشهدا. تهانينا. و هيك منستمر".

أمين عام "التنظيم"

عباد زوين