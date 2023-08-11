living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم طقس الأيام المقبلة

11
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصاً على المرتفعات وفي الداخل، حيث تلامس الـ 40 درجة وارتفاع في نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية اعتباراً من بعد الظهر، ممّا يؤدي الى زيادة الشعور بالحرّ وتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح مساء ونحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدّي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصاً على المرتفعات وفي الداخل حيث تتخطى الـ 40 درجة وتصبح فوق معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة على الساحل اعتباراً من الأحد ممّا يزيد الشعور بالحر، وتبلغ ذروتها يومي الأحد والاثنين على أن يخفّ تأثيرها على الساحل والمرتفعات اعتبارا من يوم الثلاثاء.

نحذّر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتباراً من بعد ظهر السبت وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.
معدل شهر آب: معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و33 درجة، وفي زحلة بين 18 و35 درجة مئوية.

-الطقس المتوقّع في لبنان:

الجمعة: غائم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من المساء.

 
 

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصاً على المرتفعات وفي الداخل، حيث تلامس الـ 40 درجة وارتفاع في نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية اعتباراً من بعد الظهر، ممّا يؤدي الى زيادة الشعور بالحر وتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح مساء ونحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تلامس الـ 43 درجة في الداخل ( فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 8 درجات) ويبقى خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية ويشتد الشعور بالحر بسبب بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة خصوصاً في المناطق الساحلية، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصاً في المناطق الجبلية اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل بحدود الـ 8 درجات، مع ضباب كثيف على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ، ويبقى خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

– الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 23 الى 43 درجة.
– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.
– الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات في الفترة المسائية بسبب الضباب.
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.
– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
– ساعة شروق الشمس: 5,57
– ساعة غروب الشمس: 19,27.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   