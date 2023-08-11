اليكم طقس الأيام المقبلة

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصاً على المرتفعات وفي الداخل، حيث تلامس الـ 40 درجة وارتفاع في نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية اعتباراً من بعد الظهر، ممّا يؤدي الى زيادة الشعور بالحرّ وتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح مساء ونحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدّي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصاً على المرتفعات وفي الداخل حيث تتخطى الـ 40 درجة وتصبح فوق معدلاتها الموسمية مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة على الساحل اعتباراً من الأحد ممّا يزيد الشعور بالحر، وتبلغ ذروتها يومي الأحد والاثنين على أن يخفّ تأثيرها على الساحل والمرتفعات اعتبارا من يوم الثلاثاء.

نحذّر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتباراً من بعد ظهر السبت وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.

معدل شهر آب: معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و33 درجة، وفي زحلة بين 18 و35 درجة مئوية.

-الطقس المتوقّع في لبنان:

الجمعة: غائم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من المساء.

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصاً على المرتفعات وفي الداخل، حيث تلامس الـ 40 درجة وارتفاع في نسبة الرطوبة في المناطق الساحلية اعتباراً من بعد الظهر، ممّا يؤدي الى زيادة الشعور بالحر وتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح مساء ونحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع رياح ناشطة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تلامس الـ 43 درجة في الداخل ( فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 8 درجات) ويبقى خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية ويشتد الشعور بالحر بسبب بقاء نسبة الرطوبة المرتفعة خصوصاً في المناطق الساحلية، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصاً في المناطق الجبلية اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية في الداخل بحدود الـ 8 درجات، مع ضباب كثيف على المرتفعات واحتمال تساقط رذاذ، ويبقى خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

– الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 23 الى 43 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات في الفترة المسائية بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 5,57

– ساعة غروب الشمس: 19,27.