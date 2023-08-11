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"رفض قاطع لاي مس ببث تلفزيون لبنان"... تصعيد نقابي في وجه وزير الاعلام

11
AUGUST
2023
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صدر عن نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان بيان جاء فيه: "ذهل اللبنانيون عامة وموظفو تلفزيون لبنان خاصة بقرار وزير الاعلام زياد المكاري هذا الصباح بوقف بث التلفزيون الرسمي ردا على إضراب نقابة الموظفين المحق احتجاجا على عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ العام 2026 وحتى اليوم ".

وأضاف، "إن النقابة المؤتمنة على حقوق الموظفين ومصلحتهم ترفض رفضاً قاطعاً اي مس ببث تلفزيون لبنان وتحمل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية".

وتابع البيان، "بعدما كانت تتجه النقابة وكبادرة حسن نية الى تعليق الاضراب على رغم تحصيل جزء يسير من مستحقاتهم إلا انها فوجئت بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كليا وعدم صرف الاموال إلا بحالة وقف الاضراب".
واستكمل، "اولاً يا معالي الوزير نحن لسنا هواة اضراب والمشكلة معك ليست شخصية انما تكمن المشكلة في عدم الحصول على حقوقنا منذ أكثر من عامين اما تصويرها على أنها صراع بين المديرين فهذا أمر مجاف للحقيقة".


وختم البيان، "إن النقابة التي تشدد على أن محركها الوحيد هو حماية حقوق الموظفين تؤكد على الاستمرار بقرار الاضراب وتثمن الوحدة واللحمة التي اظهرها الموظفون من أجل صون حقوقهم وحماية شاشتهم".

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