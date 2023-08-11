البزري بحث وعصبة الأنصار بالأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة ومحيطه

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إستقبل النائب عبد الرحمن البزري وفداً من عصبة الأنصار برئاسة إبراهيم السعدي، وضم الوفد أبو أحمد شريدي، الشيخ كريم مصطفى، أبو عمر حمد وأبو سليمان السعدي، وذلك بحضور السيد ماجد حمتو رئيس تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والشيخ محي الدين عنتر، حيث تناول البحث الأحداث الأخيرة التي حصلت في مخيم عين الحلوة ومنطقة التعمير وتداعياتها المؤسفة على المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين.



في ختام اللقاء شدد المجتمعون على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الأحداث، والتقيّد بتثبيت وقف إطلاق النار الشامل والدائم، والإلتزام بمقررات هيئة العمل الفلسطيني المشترك، ووضع الآلية المناسبة لمساعدة الأهالي والتعويض عليهم وتأمين عودة أمنة لهم.