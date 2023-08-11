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عزام الاحمد تابع مع قيادات فلسطينية الاوضاع بعين الحلوة: لمواجهة المخططات!

11
AUGUST
2023
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التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد، في حضور سفير دولة فلسطين اشرف دبور وامين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات، قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقيادة حركة "فتح" وامناء سر المناطق التنظيمية وقيادة قوات الامن الوطني الفلسطيني والقيادة العسكرية في لبنان.

واستعرض الاحمد خلال اللقاءات، نتائج جولاته والسفير دبور وابو العردات على المسؤولين اللبنانيين وآخر المستجدات في ما يتعلق باوضاع مخيم عين الحلوة ومتابعة لجنة التحقيق المكلفة عملها بالكشف عن المتورطين في جريمة اغتيال اللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه وانجاز مهمتها في اسرع وقت وتسليم القتلة الى القضاء اللبناني.

واكد الاحمد "اهمية الحفاظ على امن واستقرار المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني ومواجهة كل المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان".

 

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