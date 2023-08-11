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دعموش: ما جرى في الكحالة هو نتيجة التحريض ‏والتجييش والكذب

11
AUGUST
2023
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رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، ان "اهلنا ‏الاوفياء في لبنان وقفوا على الدوام الى جانب المقاومة وساندوها ودعموها بكل ‏أشكال الدعم، وصمدوا وتحملوا وثبتوا وقدموا التضحيات ولا يزالون على طريقها‏، وقد فعلوا كل ذلك من موقع الوعي والمعرفة والبصيرة والوفاء للمقاومة، لانهم ‏وجدوا صِدق هذه المقاومة واخلاصها لبلدها وشعبها، ورأوا انجازاتها وانتصاراتها، ‏وكيف انها اعادت لهم ارضهم وحمت ولا تزال تحمي بلدهم، وهي تواصل طريقها ‏وتتحمل مسؤولياتها رغم كل الاستهدافات الخبيثة التي تتعرض له من الداخل ‏والخارج".‏

ولفت خلال إلقائه خطبة الجمعة الى ان "كل اللبنانيين يعرفون حجم الانجازات التي ‏صنعتها المقاومة للبنان، وحجم التضحيات التي قدمتها من اجل الدفاع عن اللبنانيين ‏بكل طوائفهم ومكوناتهم، سواء في مواجهة العدو الصهيوني او في مواجهة الارهاب ‏التكفيري".

وأشار إلى ان" البيئة المسيحية عموماً تعرف هذه الحقائق عن المقاومة ‏وهي ليست بيئة معادية للمقاومة، لكن حجم التحريض والتضليل والكذب الذي ‏تمارسه الميليشيات المسيحية والاعلام الخبيث المدفوع الثمن الذي يبث الاكاذيب ‏ويعمل على تجييش اللبنانيين ليلا نهارا ضد المقاومة، هو الذي يصنع مناخا معاديا ‏للمقاومة لدى المسيحيين".

وأضاف "ما جرى أول أمس في الكحالة هو نتيجة هذا التحريض ‏والتجييش والكذب الذي لا ينفع في شيء سوى في دفع البلد نحو الفتنة التي يريدها ‏اعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني". ‏

وتابع "خلال كل السنوات الماضية خصوصا بعد فشل عدوان 2006 حاول العدو ‏الصهيوني بكل الوسائل منع وصول السلاح الى المقاومة ولكنه فشل ولم يتمكن من ‏منع المقاومة من مراكمة قدراتها، وما فشل فيه العدو لن ينجح فيه الموتورون في ‏الداخل، ولن نسمح لهؤلاء الحاقدين ومن يقف خلفهم أن يأخذوا البلد نحو الفتنة". ‏

واعتبر أن كل "مواقف التحريض على المقاومة التي نسمعها من بعض الابواق ‏السياسية والاعلامية التي امتهنت التحريض والتضليل وتزوير الحقائق واثارة ‏الغرائز الطائفية، لن تنجح في أخذ البلد نحو الفتنة، لأن في لبنان قوى ومقاومة ‏عاقلة وقوية، تصبر من موقع القوة، وتعرف كيف تتصرف بحكمة، وهي حريصة ‏على وحدة البلد وسلمه الاهلي، وترفض ان تنجر الى فتن داخلية". ‏

‏وأكد ان "المقاومة التي واجهت العدوان الصهيوني وأفشلت أهدافه وصنعت انتصارا ‏للبنان في مثل هذه الايام من العام 2006 وحمت لبنان برجالها وسلاحها ودماء ‏شهدائها ومعادلاتها، لن تتوقف عن العمل، بل ستكمل طريقها، ولا يمكن لأي ‏اعتداءٍ أن ينال من عزمها وإرادتها او يثنيها عن القيام بواجبها الوطني في حماية ‏لبنان وشعبه".‏

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