قوى الأمن: تدابير سير في جزين اعتبارًا من الغد

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لمناسبة عيد انتقال السيّدة العذراء، سيقام في مدينة جزّين بتاريخي 12و13-8-2023 احتفالات بهذه المناسبة، لذلك سيتم اتخاذ اعتباراً من الساعة 17.00 من التاريخين المذكورين ولحين الانتهاء، تدابير السير التالية:



الدخول والخروج عن طريق جزين الأساسية، وسيتم تحويل السير بعد المعبور من ساحة جزين نحو حي التياب، من ثم طريق كفرحونة، والمغادرة عبر طريق مار مطانيوس- الكابيلا- شارع المطاعم – ساحة جزين المعبور- ضهر الرملة.

كذلك، سيقام بتاريخ 14-8-2023، قداس احتفالي بالمناسبة يليه مسيرة دينية وتطواف للسيدة العذراء في شوارع المدينة وصولا الى محلة المعبور مدخل جزين، ثم سينظم مهرجان يتخلّله سهرات فنية و"كيرمس"، وألعاب للأطفال، وذلك أمام القصر البلدي.



لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتباراً من الساعة 17.00 من تاريخ 14-8-2023 لحين الانتهاء، تدابير السير التالية:



للقادمين الى مدينة جزين من الطريق الأساسية، من محلة ضهر الرملة حتى المعبور- مدخل جزين الأساسي، وسيتم تحويل السير من محلة ضهر الرملة نحو حيطورة مفرق عين الطغرا حتى مهنية ماريا عزيز- الشخاريب وصولاً الى محلة أوتوستراد جزين.

والمغادرة عبر طريق مار مطانيوس- الكابيلا- عاراي- وادي جزين- بكاسين- ضهر الرملة.

ملاحظة: بعد انتهاء القداس والمسيرة الدينية في محلة المعبور، سيتم إعادة فتح الطريق ليصبح الدخول والخروج عن طريق جزين الأساسية، ويتم تحويل السير بعد المعبور من ساحة جزين نحو حي التياب، من ثم طريق كفرحونة، والمغادرة عبر طريق مار مطانيوس- الكابيلا- شارع المطاعم – ساحة جزين المعبور- ضهر الرملة.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.