إليكم سبب وقف بثّ "تلفزيون لبنان"!

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أكّد مستشار وزير الإعلام اللبناني مصباح العلي، أن استمرار إضراب الموظفين حتّم إيقاف بث التلفزيون الرسمي لأنه يكلّف خزينة الدولة أموالا كبيرة، قائلا إنه "بمجرد عودة الموظفين إلى عملهم سيعود البث مباشرة"، نافيا المسؤول اللبناني الأنباء التي ترددت بشأن قرار وزير الإعلام زياد مكاري، بإغلاق التلفزيون.

وتابع: "من المستحيل أن يغلق وزير الإعلام، تلفزيون لبنان لأنه المدافع الأول عن هذه المؤسسة العريقة".

وأوضح العلي: "إعلان نقابة موظفي تلفزيون لبنان عن الإضراب المفتوح نظرًا لمطالب تتعلق بالمستحقات المالية، وعزوف الموظفين عن العمل، حتّم علينا إيقاف البث لأنه يكلّف خزينة الدولة أموال كبيرة، وآلاف الدولارات بالإضافة إلى المحروقات التي تُشغّل مصادر الطاقة (المولدات الكهربائية)".