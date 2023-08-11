سليم جريصاتي: إنجاز التدقيق الجنائي للرئيس عون يؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب قد ولّت

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أكد الوزير السابق سليم جريصاتي على منصة اكس" "ان التقرير الذي صدر نتيجة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو انجاز يُسجل لعهد الرئيس العماد ميشال عون. فإن كانت الحدود البحرية الجنوبية واعمال التنقيب عن الغاز في حقل قانا تحاكيان المستقبل الواعد، فإن التقرير المذكور يسائل الماضي".

وشدد جريصاتي على أنه "بالتالي اصبح اللبنانيون اليوم يعرفون تماما كيف تم هدر الاموال العامة والخاصة وان سياسة الافلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب قد ولت".

وختم: ويبقى هذا الانجاز ملكًا للشعب وبرسم العهد القادم، فيستوي عندها الحكم: هل انه عهد اصلاح او عهد ادارة ازمات والاستمرار فيها ؟