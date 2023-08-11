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رئيس جديد لمجلس بلدية بيروت...

11
AUGUST
2023
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عقد مجلس بلدية بيروت جلسة إنتخابية اليوم الجمعة، في محافظة بيروت برئاسة نائب الرئيس المهندس ايلي اندريا، في حضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود، تم خلالها إنتخاب عضو المجلس البلدي عبد الله درويش رئيساً لمجلس بلدية بيروت خلفاً للرئيس السابق للبلدية المهندس جمال عيتاني.

وفي تصريح له بعد الإنتخابات، شكر الرئيس الجديد عبدالله درويش أعضاء المجلس البلدي على ثقتهم "الغالية".

وأكّد "تصميمه على العمل بكل عزيمة ليكون عند حسن ظنّهم وحسن ظن أهالي بيروت وكل الساكنين فيها".

واعتبر ان "الظروف القاسية التي يمر بها لبنان جراء الإنهيار المالي والإقتصادي، تركت تداعيات سلبية جداً على البلدية وإمكاناتها وعلى قدرتها على الإستجابة لكل متطلبات المدينة على مختلف المستويات، لذلك سنعمل على تحديد الأوليات والعمل عليها بكل الإمكانات المتاحة، بالتعاون مع الزملاء نائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي وسعادة المحافظ القاضي مروان عبود".

وأضاف "المعاناة والمشاكل كبيرة وتطال كل شوارع العاصمة وأحيائها، وبالتأكيد سنكون حاضرين في كل مكان ومع جميع أبناء المدينة، إلتزاماً منا بواجباتنا وإنطلاقاً من المهام الملقاة على البلدية في إطار عملها لما فيه مصلحة بيروت وأهلها، وكذلك إنطلاقاً من التزامنا الوطني المنسجم مع ترسيخ العيش المشترك والشراكة الوطنية وقِيَمُنا الإجتماعية".

وتابع "انطلاقاً من إيماننا بأننا في العاصمة بيروت عائلة واحدة، فإن البلدية ستكون دائماً مقصداً لتلبية حاجات أهلنا في بيروت وذلك ضمن الإمكانات المتاحة والمهام الموكلة اليها".

وناشد درويش المسؤولين وكل المعنيين، والمجتمع المدني وكل المنظمات الدولية التي بإمكانها المساعدة، ودعاهم "للتعاون سوياً لتمكين عاصمتنا بيروت من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وتسهيل وتحسين حياة أبنائها، على أمل أن يعود لبنان الى طريق التعافي والنهوض والإزدهار، وأن تعود بيروت لؤلؤة الشرق وقبلة العرب والعالم".

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