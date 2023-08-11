تدابير سير بمناسبة مراسم التشييع في الكحالة!

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه: "بتاريخ اليوم 11-8-2023، وبمناسبة مراسم التشييع التي ستقام في كنيسة مار انطونيوس الكحالة، وحيث من المتوقع مشاركة حشد كبير من المواطنين في هذه المراسم".



وتابع، "لذلك، تم منع مرور السير وحتى انتهاء مراسم التشييع: على طريق الشام الدولية بالاتجاهين، وتحويله من مفرق شويت نزولاً باتجاه بيروت، ومن مفرق بسوس صعودا باتجاه البقاع. ومنع سير الشاحنات".



وختم البلاغ، "يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور".